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Ірландія щотижня приймає понад 500 біженців з України

4 січня, 2024 четвер
05:35
Війна з Росією Ірландія

Згідно з останніми даними Міністерства юстиції Ірландії, кількість українців, які прибувають до Ірландії, в середньому становить понад 500 осіб на тиждень

Про це повідомляє Укрінформ.

З 1 листопада по 20 грудня до Ірландії в пошуках притулку прибули 3 740 українців, загалом за тиждень прибували від 484 до 702 українців.

Торік кількість біженців, які прибувають до Ірландії, залишалася стабільною і становила від 2 000 до 4 000 осіб щомісяця. За даними Міністерства юстиції, за тимчасовим захистом в Ірландії звернулися 102 339 українців.

Водночас за даними співзасновника Української акції в Ірландії Анатолія Примакова, з початку повномасштабної війни РФ в Україні в Ірландії залишилися близько 85 000 українців. Багато українських біженців, стверджує Примаков, повернулися до України або виїхали в інші країни.

  • Минулого місяця уряд Ірландії оголосив, що спеціальний статус, наданий українським біженцям, буде скасовано, а тим, хто проживає в державних установах, буде скорочено виплати з 220 до 38,80 євро на тиждень, хоча після того, як вони покинуть державні установи, вони матимуть право подати заяву на отримання соціальної допомоги. Уряд також вирішив, що з кінця січня державне житло буде надаватися новоприбулим із країни лише на термін до 90 днів.
Ірландія
біженці з України
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