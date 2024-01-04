Ірландія щотижня приймає понад 500 біженців з України

Про це повідомляє Укрінформ.

З 1 листопада по 20 грудня до Ірландії в пошуках притулку прибули 3 740 українців, загалом за тиждень прибували від 484 до 702 українців.

Торік кількість біженців, які прибувають до Ірландії, залишалася стабільною і становила від 2 000 до 4 000 осіб щомісяця. За даними Міністерства юстиції, за тимчасовим захистом в Ірландії звернулися 102 339 українців.

Водночас за даними співзасновника Української акції в Ірландії Анатолія Примакова, з початку повномасштабної війни РФ в Україні в Ірландії залишилися близько 85 000 українців. Багато українських біженців, стверджує Примаков, повернулися до України або виїхали в інші країни.