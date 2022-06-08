Ірландія - Україна: де та коли дивитись наш стартовий матч у Лізі націй
Сьогодні, 8 червня, Україна проведе перший матч у Лізі націй, у суперниках - Ірландія
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україна розпочинає виступи у Лізі націй одразу з 2-го туру. Матч 1-го був перенесений на пізніший термін. Цього місяця наша збірна також проведе зустрічі з Вірменією (11.06) та повторний з Ірландією (14.06).
У сьогоднішньому матчі букмекери вважають фаворитом ірландців. На їхню перемогу коефіцієнт 2,43. Нічия оцінюється у 3,18. Перемога України - 3,11.
За свою історію Україна та Ірландія зустрічаються вперше.
Ліга націй
Дивізіон B. 2-й тур
8 червня
Ірландія - Україна
Дублін, "Авіва Стедіум"
Початок о 21:45
Трансляція - "Футбол 1" та "Індиго ТВ"
- 5 червня збірна України програла Уельсу у фінальному матчі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.
- Український футбольний рефері Олександр Шамич заявив, що збірну України засудили у грі проти Уельсу.
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