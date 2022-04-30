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Ірландія заморозила 1,2 млдр євро активів Росії і може передати їх для відновлення України

30 квітня, 2022 субота
00:14
Економіка Саймон Ковені

Міністр закордонних справ Саймон Ковені заявив, що понад 1 млрд євро заморожених російських активів можуть бути арештовані для оплати відбудови України

Про це повідомляє The Irish times.

Ірландія вже заморозила 1,2 мільярда євро коштів, пов’язаних з Росією, в рамках широкого режиму санкцій ЄС, але, відповідаючи на парламентське запитання, Саймон Ковені вказав, що держава готова зробити ще один крок і вилучити їх.

Опозиція стверджує, що ці кошти можуть бути використані для оплати рахунків за гуманітарну допомогу біженцям, яка, за прогнозами, обійдеться в мільярди в найближчі два роки.

Відповідаючи на запитання фінансового прес-секретаря Лейбористської партії Геда Неша щодо заходів, що вживаються для конфіскації заморожених активів, Ковені сказав, що санкції покликані стимулювати зміни в поведінці чи політиці, а не бути покаранням.

"Однак деякі країни-члени запропонували, що активи, заморожені в контексті ситуації в Україні, можуть бути арештовані та використані для цілей, зокрема для відновлення України", – повідомив Ковені у письмовій відповіді, додавши, що "я висловив відкритість щодо цієї пропозиції".

Однак він попередив, що "це потребує подальших широких обговорень, щоб забезпечити надійну та чітку правову основу, оскільки це було б відступом від поточної практики".

У березні цього року Брюссель створив робочу групу, завдання якої "заморозити та захопити" кошти, набуті від санкцій. Вона, зокрема, розглядає взаємодію санкцій та кримінально-правових заходів з метою можливого арешту активів осіб, включених до санкційного списку.

Також Гед Неш заявив, що було "справедливо та розумно" для уряду арештувати активи "у терміновому порядку". Він сказав, що це буде "виразом нашої ворожості до російського вторгнення – ми повинні чітко усвідомити, що нашим наступним кроком має бути арешт активів тих, хто входить до російського санкційного списку".

Він також сказав, що буде логічно фінансувати гуманітарну допомогу в Ірландії за рахунок активів. "Повинен бути прямий зв’язок між активами, які були заморожені та, сподіваюся, арештованими, та наданням послуг та підтримки", – сказав він.

Гед Неш також припустив, що, якщо санкції охоплять завод Aughinish Alumina, це може бути шансом для його арешту "або управління державою, або продажі досвідченим операторам у цій галузі».

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Ірландія
санкції проти Росії
замороження рахунків
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