Ірландська навчальна платформа заохочує волонтерів викладати англійську мову для біженців з України
Ірландська онлайн-платформа для навчання закликає волонтерів викладати англійську мову вимушено переселеним українцям в Ірландії
Про це повідомляє leinsterleader.ie.
Компанія eTeachers Global зазвичай вимагає, щоб усі вчителі були зареєстрованими в педагогічній раді з кваліфікацією англійської мови. Тепер платформа стала вільною для вчителів, які бажають допомогти українським біженцям.
Проте вчителі повинні пройти реєстрацію в педагогічній раді.Бажано, щоб вони мали кваліфікацію викладання англійської як додаткової мови, хоча для вчителів-волонтерів це не обов’язково.
Генеральний директор Джоан Гілліган сказала: "Мета – допомогти українцям адаптуватися до життя в Ірландії та підтримати їх, коли вони вивчають англійську для роботи і для повсякденного життя тут".
Вона продовжила: "Вчителі можуть викладати окремо або в малих групах. Вони можуть допомогти індивідуально, що не завжди можливо у великій групі, наприклад, комусь може знадобитися допомога з англійською, необхідна для навчання робота в сфері громадського харчування або охорони здоров'я.
У межах ініціативи eTeachers Global відмовляється від усіх гонорарів для вчителів, які добровільно викладають англійську мову українським біженцям. Усі, хто бажає підтримати або допомогти з проектом, повинні звертатися до [email protected]
- Нагадаємо, у Британії розробили вітальний посібник для українських біженців.
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