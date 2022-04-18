Ірландська навчальна платформа заохочує волонтерів викладати англійську мову для біженців з України

Про це повідомляє leinsterleader.ie.



Компанія eTeachers Global зазвичай вимагає, щоб усі вчителі були зареєстрованими в педагогічній раді з кваліфікацією англійської мови. Тепер платформа стала вільною для вчителів, які бажають допомогти українським біженцям.



Проте вчителі повинні пройти реєстрацію в педагогічній раді.Бажано, щоб вони мали кваліфікацію викладання англійської як додаткової мови, хоча для вчителів-волонтерів це не обов’язково.



Генеральний директор Джоан Гілліган сказала: "Мета – допомогти українцям адаптуватися до життя в Ірландії та підтримати їх, коли вони вивчають англійську для роботи і для повсякденного життя тут".



Вона продовжила: "Вчителі можуть викладати окремо або в малих групах. Вони можуть допомогти індивідуально, що не завжди можливо у великій групі, наприклад, комусь може знадобитися допомога з англійською, необхідна для навчання робота в сфері громадського харчування або охорони здоров'я.



У межах ініціативи eTeachers Global відмовляється від усіх гонорарів для вчителів, які добровільно викладають англійську мову українським біженцям. Усі, хто бажає підтримати або допомогти з проектом, повинні звертатися до [email protected]

Нагадаємо, у Британії розробили вітальний посібник для українських біженців.