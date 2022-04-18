У Британії розробили вітальний посібник для українських біженців

Про це пишеться на сайті sthelens.gov.uk.



Посібники доступні українською, російською та англійською мовами.

Вони розповідають про:

що варто знати в перші кілька днів

як звикнути до життя у Великобританії

як знайти дім

доступ до основних державних послуг, таких як охорона здоров'я

знайти роботу

догляд за дітьми

освітні послуги

інформацію для тих, хто прибуває за програмою "Дім для України".

Також можна завантажити інформацію про Британський Червоний Хрест. Повідомляють, що вона буде корисною громадянам України, які нещодавно прибули до Великобританії, щоб зрозуміти свої права та дізнатися про послуги, до яких вони можуть отримати доступ.

