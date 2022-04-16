Велика Британія надасть військову допомогу Україні найближчими днями, - Джонсон
16 квітня Борис Джонсон повідомив, що подальшу військову допомогу Україна отримає впродовж кількох днів
Про це написав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на своїй сторінці у facebook.
"Я повідомив мого друга президента Зеленського про подальшу військову допомогу, яку ми надамо Україні найближчими днями. Велика Британія не зупиниться ні перед чим, щоб забезпечити українцям необхідними ресурси для захисту своєї країни від наступу Росії.Ми з Україною", - написав Джонсон.
Володимир Зеленський підтвердив що розмовляв з Борисом Джонсоном у twitter.
"Обговорили домовленості, досягнуті під час його нещодавнього візиту, насамперед щодо оборонної та макрофінансової підтримки. Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема в Маріуполі. Працюємо над гарантіями безпеки для України", - написав Зеленський.
- Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ заборонило прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону відвідувати територію країни-агресора.
- 12 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорив із президентом США Джо Байденом свій візит до Києва і зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
- 9 квітня ми повідомляли, що Велика Британія надасть Україні військову техніку на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, зокрема, відправить більше переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak
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