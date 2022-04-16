Джонсону заборонили в'їзд до Росії

Про це йдеться у заяві російського МЗС.

Окрім Джонсона, відвідувати РФ заборонили багатьом членам його кабінету та колишньому прем'єру Терезі Мей.

"Даний крок здійснений у відповідь на розв'язання Лондоном розгнузданої інформаційно-політичної кампанії, спрямованої на міжнародну ізоляцію Росії, створення умов для стримування нашої країни та удушення вітчизняної економіки", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, до Росії тепер не зможуть в'їхати Борис Джонсон, заступник прем'єра, міністр юстиції Домінік Рааб, міністр закордонних справ Ліз Трасс, міністр оборони Бен Воллес, міністр транспорту Грант Шаппс, міністр внутрішніх справ Пріті Пател, міністр фінансів Ріші Сунак, міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Квазі Квартенг, міністр цифровізації, культури, ЗМІ та спорту Надін Дорріс, заступник міністра оборони Джеймс Гіпі, перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, генеральний прокурор Англії та Уельсу Свелла Браверман та депутат парламенту від Консервативної партії, колишня прем'єрка Тереза Мей.

9 квітня Борис Джонсон прибув до Києва та зустрівся з Володимиром Зеленським.

Після зустрічі з президентом України прем'єр Британії заявив, що Україна отримає новий пакет фінансової та військової допомоги.

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