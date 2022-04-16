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Джонсону заборонили в'їзд до Росії

16 квітня, 2022 субота
13:13
Світ Борис Джонсон

Міністерство закордонних справ РФ заборонило прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону відвідувати територію країни-агресора

Про це йдеться у заяві російського МЗС. 

Окрім Джонсона, відвідувати РФ заборонили багатьом членам його кабінету та колишньому прем'єру Терезі Мей.  

"Даний крок здійснений у відповідь на розв'язання Лондоном розгнузданої інформаційно-політичної кампанії, спрямованої на міжнародну ізоляцію Росії, створення умов для стримування нашої країни та удушення вітчизняної економіки", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, до Росії тепер не зможуть в'їхати Борис Джонсон, заступник прем'єра, міністр юстиції Домінік Рааб, міністр закордонних справ Ліз Трасс, міністр оборони Бен Воллес, міністр транспорту Грант Шаппс, міністр внутрішніх справ Пріті Пател, міністр фінансів Ріші Сунак, міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Квазі Квартенг, міністр цифровізації, культури, ЗМІ та спорту Надін Дорріс, заступник міністра оборони Джеймс Гіпі, перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, генеральний прокурор Англії та Уельсу Свелла Браверман та депутат парламенту від Консервативної партії, колишня прем'єрка Тереза Мей.

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Велика Британія
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