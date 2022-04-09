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Головна війна з Росією "Свідчення відданості Україні в боротьбі з РФ": Джонсон підтвердив створення нового пакету фінансової та військової допомоги

"Свідчення відданості Україні в боротьбі з РФ": Джонсон підтвердив створення нового пакету фінансової та військової допомоги

9 квітня, 2022 субота
19:08
війна з Росією Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україна отримає новий пакет фінансової та військової допомоги

Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні зустрівся з президентом Зеленським на знак нашої непохитної підтримки народу України. Ми створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості боротьбі його країни проти варварської кампанії Росії", - зазначив Джонсон.
 

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Володимир Зеленський
військова допомога
фінансова допомога
Борис Джонсон
Велика Британiя
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