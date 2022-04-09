"Свідчення відданості Україні в боротьбі з РФ": Джонсон підтвердив створення нового пакету фінансової та військової допомоги
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україна отримає новий пакет фінансової та військової допомоги
Про це він написав у Twitter.
"Сьогодні зустрівся з президентом Зеленським на знак нашої непохитної підтримки народу України. Ми створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості боротьбі його країни проти варварської кампанії Росії", - зазначив Джонсон.
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