"Свідчення відданості Україні в боротьбі з РФ": Джонсон підтвердив створення нового пакету фінансової та військової допомоги

Про це він написав у Twitter.



"Сьогодні зустрівся з президентом Зеленським на знак нашої непохитної підтримки народу України. Ми створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості боротьбі його країни проти варварської кампанії Росії", - зазначив Джонсон.



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