"Не можна допустити, щоб варварська затія Путіна увінчалась успіхом": Джонсон розповів Байдену про зустріч із Зеленським

Про це Джонсон написав у Facebook.



"Я щойно розмовляв з президентом Байденом і інформував його про свою зустріч із президентом Зеленським у Києві цими вихідними. Наша спільна увага зосереджена на підтримці президента Зеленського та українського народу в його боротьбі за свободу. Не можна допустити, щоб варварська затія Путіна увінчалася успіхом", - написав Джонсон.



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