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Головна війна з Росією "Не можна допустити, щоб варварська затія Путіна увінчалась успіхом": Джонсон розповів Байдену про зустріч із Зеленським

"Не можна допустити, щоб варварська затія Путіна увінчалась успіхом": Джонсон розповів Байдену про зустріч із Зеленським

12 квітня, 2022 вiвторок
19:47
війна з Росією

Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон обговорив із президентом США Джо Байденом свій візит до Києва і зустріч із президентом України Володимиром Зеленським

Про це Джонсон написав у Facebook.

"Я щойно розмовляв з президентом Байденом і інформував його про свою зустріч із президентом Зеленським у Києві цими вихідними. Наша спільна увага зосереджена на підтримці президента Зеленського та українського народу в його боротьбі за свободу. Не можна допустити, щоб варварська затія Путіна увінчалася успіхом", - написав Джонсон.

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Володимир Зеленський
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