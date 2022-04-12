"Не можна допустити, щоб варварська затія Путіна увінчалась успіхом": Джонсон розповів Байдену про зустріч із Зеленським
Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон обговорив із президентом США Джо Байденом свій візит до Києва і зустріч із президентом України Володимиром Зеленським
Про це Джонсон написав у Facebook.
"Я щойно розмовляв з президентом Байденом і інформував його про свою зустріч із президентом Зеленським у Києві цими вихідними. Наша спільна увага зосереджена на підтримці президента Зеленського та українського народу в його боротьбі за свободу. Не можна допустити, щоб варварська затія Путіна увінчалася успіхом", - написав Джонсон.
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- Нагадаємо, 9 квітня Борис Джонсон прибув до Києва та зустрівся з Володимиром Зеленським. Після зустрічі прем'єр Британії заявив, що Україна отримає новий пакет фінансової та військової допомоги.
- Водночас Джонсон попередив, що здійснене Росією відведення військ від Києва є тимчасовим.
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