Путін відвів війська від Києва лише тимчасово, - Борис Джонсон

З такою заявою ввечері у суботу, 9 квітня 2022 року, виступив у Києві британський прем'єр Борис Джонсон на спільному брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським. Запис їхнього виступу перед журналістами оприлюднено Офісом президента, розповідає Еспресо.TV.



"На нього (на Путіна - ред.) треба тиснути. І його відведення військ - лише тимчасове", - наголосив очільник уряду Великої Британії.



Саме тому, додав Джонсон, його команда "спільно з партнерами" посилить економічний тиск на керівництво Росії.



"Ми будемо інтенсифіковувати санкції проти Росії - з кожним тижнем.



Ми не будемо обмежуватися замороженням активів чи санкціями проти олігархів.



Ми також вплинемо на можливості Росії використовувати свої енергетичні ресурси.



Ми надамо економічну підтримку Україні. І, безумовно, будемо надавати оборонно-військовому допомогу", - сказав Борис Джонсон.



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