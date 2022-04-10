Залізні люди: Джонсон у вагоні, яким діставався до Києва, записав звернення до українських залізничників
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон подякував працівникам Укрзалізниці, за допомогою якої він дістався з Польщі до України
Про це повідомляє Укрзалізниця у telegram.
Відео Джонсон записав 9 квітня, коли прямував з Польщі до України із неанонсованим публічно візитом.
"Я на борту фантастичного поїзда Укрзалізниці до Києва з Польщі. Просто хотів висловити вам величезну подяку - всій команді залізничників - за те, що ви робите.
Я чув, що вас тут називають "залізні люди". Це, звісно, пов'язано з вашою залізничною індустрією, але водночас показує і ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у спротиві жахливій агресії Росії", - сказав Джонсон.
Він додав, що глибоко співчуває втратам українців та подумки є з постраждалими залізничниками в Краматорську.
"Я хочу, щоб ви знали: Сполучене Королівство підтримує вас у цій боротьбі", - запевнив Джонсон.
- 9 квітня Джонсон прибув до Києва. Його візит не був анонсований.
- Джонсон заявив, що партнери зроблять все, щоб Україна ніколи не могла постати перед шантажем чи загрозою у будь-який спосіб.
- Борис Джонсон також попередив, що здійснене Володимиром Путіним відведення військ від Києва, є тимчасовим кроком.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе