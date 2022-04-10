Залізні люди: Джонсон у вагоні, яким діставався до Києва, записав звернення до українських залізничників

Про це повідомляє Укрзалізниця у telegram.

Відео Джонсон записав 9 квітня, коли прямував з Польщі до України із неанонсованим публічно візитом.

"Я на борту фантастичного поїзда Укрзалізниці до Києва з Польщі. Просто хотів висловити вам величезну подяку - всій команді залізничників - за те, що ви робите.

Я чув, що вас тут називають "залізні люди". Це, звісно, пов'язано з вашою залізничною індустрією, але водночас показує і ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у спротиві жахливій агресії Росії", - сказав Джонсон.

Він додав, що глибоко співчуває втратам українців та подумки є з постраждалими залізничниками в Краматорську.

"Я хочу, щоб ви знали: Сполучене Королівство підтримує вас у цій боротьбі", - запевнив Джонсон.



9 квітня Джонсон прибув до Києва. Його візит не був анонсований.

Джонсон заявив, що партнери зроблять все, щоб Україна ніколи не могла постати перед шантажем чи загрозою у будь-який спосіб.

Борис Джонсон також попередив, що здійснене Володимиром Путіним відведення військ від Києва, є тимчасовим кроком.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb