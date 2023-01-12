Ірпінь стане першим містом, де розпочнуть відновлення будинків у межах UNITED24, - Шмигаль
Перші проєкти відновлення пошкоджених російськими окупантами будинків буде запущено в межах платформи UNITED24 в Ірпені Київської області
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ірпінь показав російським окупантам, що таке сила української зброї та українського духу. Саме звідси запускаємо перші проєкти відбудови в межах платформи UNITED24", - написав він.
"18 житлових будинків будуть відновленні в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузове та Мила", - додав очільник уряду.
За його словами, на платформі UNITED24 було зібрано більшу частину суми, що необхідна для відновлення.
"Цього тижня уряд спрямував перші 465 млн грн, аби розпочати відбудову вже зараз. Понад 4 тисячі людей зможуть повернутися до власних домівок. Відновимо та відбудуємо все, що ворог пошкодив і зруйнував", - пообіцяв Шмигаль.
- 12 січня стало відомо, що більшість критичної інфраструктури Ірпеня Київської області перевели на генератори, аби стабілізувати систему й подавати світло містянам за графіком 4/4.
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