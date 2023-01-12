Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Ми переводимо більшість міської критичної інфраструктури на роботу за допомогою генераторів. Відтак зменшуємо навантаження на енергосистему. Це дасть можливість стабілізувати і вирівняти графіки відключення електроенергії в Ірпені. Орієнтовно це буде 4 через 4 години", - написав він за результатами наради з представниками ДТЕК.

В українській енергосистемі надалі є значний дефіцит потужності: 9 областей перевищили максимальні обсяги споживання, тож застосовано аварійні відключення.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb