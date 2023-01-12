Критичну інфраструктуру Ірпеня перевели на генератори: мер назвав причину
Більшість критичної інфраструктури Ірпеня Київської області перевели на генератори, аби стабілізувати систему й подавати світло містянам за графіком 4/4
Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.
"Ми переводимо більшість міської критичної інфраструктури на роботу за допомогою генераторів. Відтак зменшуємо навантаження на енергосистему. Це дасть можливість стабілізувати і вирівняти графіки відключення електроенергії в Ірпені. Орієнтовно це буде 4 через 4 години", - написав він за результатами наради з представниками ДТЕК.
- В українській енергосистемі надалі є значний дефіцит потужності: 9 областей перевищили максимальні обсяги споживання, тож застосовано аварійні відключення.
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