Ірпінь та Маямі стануть містами-побратимами
Міста Ірпінь у Київській області та Маямі в американському штаті Флорида стануть побратимами
Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.
Таке рішення про співпрацю ухвалила міська рада Ірпеня 2 серпня. У Маямі таке рішення ухвалили наприкінці липня.
"Надалі потрібно підписати Угоду про побратимство та співпрацю з мером американського міста Френсісом Суаресом", - написав Олександр Маркушин.
Наразі Ірпінь має побратимські відносини з трьома українськими містами, двома литовськими, німецькими, іспанськими, американськими та грузинськими містами.
- Нагадаємо, збитки інфраструктури Ірпеня від великої війни оцінюють у майже 922 мільйони доларів, що становить 25,3 млрд гривень
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