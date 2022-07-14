Збитки Ірпеня від війни оцінюють у понад $900 млн
Збитки інфраструктури Ірпеня від великої війни оцінюють у майже 922 мільйони доларів, що становить 25,3 млрд гривень
Про це повідомляє KSE Institute.
За час окупації в Ірпені пошкодили близько половини від усіх споруд міста. Це 10,5 тис. будівель, із них 2501 – зруйновані повністю або сильно пошкоджені.
Найбільша частина збитків стосується житлового фонду, зруйнованого у місті на 48%, – 17.7 млрд гривень, з яких 11.6 млрд гривень завдані через руйнування багатоквартирних будинків міста.
Як зазначають у KSE, значної шкоди ворог завдав і соціальній інфраструктурі: зруйновані 53% усіх соціальних обʼєктів Ірпеня. Збитки завдані на суму 3.7 млрд гривень, з яких 1.3 млрд гривень – закладам освіти та 236 млн гривень – медицини.
Руйнування значної кількості обʼєктів промислової інфраструктури оцінюються у 2.9 млрд гривень збитків. Ще 262.5 млн гривень – це знищені та пошкоджені урядові, адміністративні будівлі та відділення поліції й пошти.
- 6 липня міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що місто підписало меморандум з Асоціацією мерів Франції, які візьмуть участь у відбудові пошкоджених багатоповерхівок.
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