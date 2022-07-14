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Головна війна з Росією Збитки Ірпеня від війни оцінюють у понад $900 млн

Збитки Ірпеня від війни оцінюють у понад $900 млн

14 липня, 2022 четвер
20:54
війна з Росією Ірпінь

Збитки інфраструктури Ірпеня від великої війни оцінюють у майже 922 мільйони доларів, що становить 25,3 млрд гривень

Про це повідомляє KSE Institute.

За час окупації в Ірпені пошкодили близько половини від усіх споруд міста. Це 10,5 тис. будівель, із них 2501 – зруйновані повністю або сильно пошкоджені.

Найбільша частина збитків стосується житлового фонду, зруйнованого у місті на 48%, – 17.7 млрд гривень, з яких 11.6 млрд гривень завдані через руйнування багатоквартирних будинків міста.

Як зазначають у KSE, значної шкоди ворог завдав і соціальній інфраструктурі: зруйновані 53% усіх соціальних обʼєктів Ірпеня. Збитки завдані на суму 3.7 млрд гривень, з яких 1.3 млрд гривень – закладам освіти та 236 млн гривень – медицини.

Руйнування значної кількості обʼєктів промислової інфраструктури оцінюються у 2.9 млрд гривень збитків. Ще 262.5 млн гривень – це знищені та пошкоджені урядові, адміністративні будівлі та відділення поліції й пошти.

  • 6 липня міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що місто підписало меморандум з Асоціацією мерів Франції, які візьмуть участь у відбудові пошкоджених багатоповерхівок.

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