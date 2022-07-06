Асоціація мерів Франції допоможе відбудувати Ірпінь, - Маркушин

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми укладати договір побратимства з португальським містом Кашкайш. Вони вже погодили та виділяють 500 тис. євро на відбудову дитячого садочку. Тому, якщо кошти нам надійдуть цього місяця, то вже в вересні ми зможемо відкрити дитячий садочок", - розповів Маркушин.

Міський голова додав, що багато мерів французьких міст виявили бажання допомогти відновити багатоповерхові будинки в Ірпені.

"Також ми підписали меморандум з Асоціацією мерів Франції. Протягом двох тижнів ми надамо презентації відбудови Ірпеня і ті, хто зможуть нам допомогти, візьмуть участь у відновленні міста. Таке бажання вже є в декількох мерів. Основний акцент ми зробили на відновленні покрівель на багатоповерхових будівлях. Оскільки, якщо до осені ми встигнемо це зробити, то багато людей зможуть повернутись до своїх домівок", - додав він.

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