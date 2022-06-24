Росіяни вбили 1338 цивільних мешканців Київщини, - очільник ОВА Кулеба

Про це він повідомив у Telegram.

"1338 мирних жителів загинули. Близько 700 осіб були вбиті зі стрілецької зброї. Понад 5 тис. родин зилишились без житла. Поміж іншим, близько 26 тис. об’єктів інфраструктури були пошкоджені або зруйновані повністю", - написав Кулеба.

Він заявив, що у ОВА зараз два пріоритети

"По-перше, підвищити рівень життя громадян Київської області, по-друге, забезпечити в правовому полі визнання військових злочинів проти українського народу", - сказав Кулеба.