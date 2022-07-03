Про це інформує в фейсбуці голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Це перша поїздка Ентоні Албаніза до України. Він був вражений від побаченого: зруйновані цивільні будинки, сліди від мін, знищений аеропорт "Антонова", – написав Кулеба.

Делегація побувала в Бучі, Ірпені та Гостомелі.

"Австралія підтримує Україну та виступає за справедливе покарання за злочини, що тут відбувалися", – зазначив Ентоні Албаніз.

Голова Київської ОВА висловив вдячність делегації за приїзд на Київщину: "Війна в Україні, у центрі Європи, повинна залишатися у світовому порядку денному".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb