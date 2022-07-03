Прем'єр-міністр Австралії відвідав Бучу, Ірпінь та Гостомель
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз відвідав міста Київщини, де побували російські окупанти
Про це інформує в фейсбуці голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"Це перша поїздка Ентоні Албаніза до України. Він був вражений від побаченого: зруйновані цивільні будинки, сліди від мін, знищений аеропорт "Антонова", – написав Кулеба.
Делегація побувала в Бучі, Ірпені та Гостомелі.
"Австралія підтримує Україну та виступає за справедливе покарання за злочини, що тут відбувалися", – зазначив Ентоні Албаніз.
Голова Київської ОВА висловив вдячність делегації за приїзд на Київщину: "Війна в Україні, у центрі Європи, повинна залишатися у світовому порядку денному".
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