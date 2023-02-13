"Іржавих автоматів і ватників у Росії вистачить на всіх": головред Defense Express Катков про перспективи нової мобілізації
Росія цілком може проводити мобілізацію та формувати піхотні підрозділи, але повноцінні військові частини вона формувати не може
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
"Тут важливо яким чином міряти цю мобілізацію. Якщо міряти саме створенням повноцінних підрозділів - брати чмобілізованих і формувати з них, наприклад, мотострілецькі поки за штатом армії РФ 2021 року. Навіть коли мова йшла про 200 тис, то виходили на фантастичні показники потреб у декілька тисяч танків, артсистем, до 10 тис. бойових машин піхоти та БТРів. Там йшла мова про 73 вантажівок", - зазначив він.
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За словами експерта, РФ зараз цілком може проводити мобілізацію та формувати піхотні підрозділи.
"Можливість мобілізації та використання гарматного м'яса ніяким чином не повинна корелюватися з можливістю оборонно-промислового комплексу забезпечити всіх необхідним комплектом озброєння. Умовних іржавих АК та ватників там вистачить на всіх, і не бажаючих в тому числі", - підсумував Катков.
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