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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Нова хвиля мобілізації не допоможе армії РФ, а виснажить її, - ГУР

Нова хвиля мобілізації не допоможе армії РФ, а виснажить її, - ГУР

12 лютого, 2023 неділя
13:59
війна з Росією Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України

Росія готова до початку нової хвилі мобілізації, однак цей процес не матиме вирішального впливу на фронт, а ще більше виснажить країну-агресорку

Про це заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Він ствердив, що РФ уже провела підготовку до нової хвилі мобілізації: "Усе готово. Особовий склад, списки, люди, яким доручено проводити комплектування і навчання мобілізованих - все це в режимі готовності".

Однак заступник керівника ГУР зазначає: навіть якщо росіяни наважаться на нову хвилю мобілізації, то вони зіткнуться з тими ж проблемами, що й минулого разу. Зокрема це стосується браку сучасного озброєння й спорядження, офіцерського складу, який зможе навчити значну кількість непідготованих мобілізованих до участі в бойових діях.

"Вони (росіяни – ред.) готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відтермінують її, бо не подолали всіх труднощів, виявлених під час першої хвилі. Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові й зараз", - сказав Вадим Скібіцький.

  • Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Андрій Черняк ствердив, що до 24 лютого Росія не зможе розпочати широкомасштабний наступ на Сході через брак ресурсів
Україна
Росія
мобілізація
окупанти
ГУР
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