Нова хвиля мобілізації не допоможе армії РФ, а виснажить її, - ГУР

Про це заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Він ствердив, що РФ уже провела підготовку до нової хвилі мобілізації: "Усе готово. Особовий склад, списки, люди, яким доручено проводити комплектування і навчання мобілізованих - все це в режимі готовності".

Однак заступник керівника ГУР зазначає: навіть якщо росіяни наважаться на нову хвилю мобілізації, то вони зіткнуться з тими ж проблемами, що й минулого разу. Зокрема це стосується браку сучасного озброєння й спорядження, офіцерського складу, який зможе навчити значну кількість непідготованих мобілізованих до участі в бойових діях.

"Вони (росіяни – ред.) готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відтермінують її, бо не подолали всіх труднощів, виявлених під час першої хвилі. Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові й зараз", - сказав Вадим Скібіцький.