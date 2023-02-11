Росія збирається наступати на Сході, але не має ресурсів, - ГУР
Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк ствердив, що до 24 лютого Росія не зможе розпочати широкомасштабний наступ на Сході через брак ресурсів
Про це поінформувала пресслужба ГУР.
"У той час, як поширюється інформація про запланований на 24 лютого широкомасштабний наступ Росії, українська військова розвідка повідомляє, що Росія вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває й сьогодні", - заявив Андрій Черняк.
Так, представник розвідки заявив, що РФ планує найближчими тижнями активізувати зусилля на Сході, шукаючи слабкі місця в обороні українських захисників: "Однак, за нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху".
Зокрема російській армії бракує високоточної зброї:
"Росія стикається з браком високоточної зброї, і, попри це, вона продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні. Росіяни вже використали понад 80 відсотків високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається", - резюмував він.
- Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що у лютому - березні очікуються "дуже активні події" в зоні бойових дій.
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