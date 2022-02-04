Ісландія планує заборонити полювання на китів з 2024 року

Про це повідомляє RTE з посиланням на слова міністерки рибальства Ісландії.



"Є дуже мало виправдань дозволу полювання на китів після 2024 року. Мало доказів того, що ця діяльність має економічну перевагу", - заявила Свандіс Сваварсдоттір.



Поточні щорічні квоти Ісландії на 2019-2023 роки дозволяють полювання на 209 фінвалів - другого за величиною виду на планеті після блакитного кита - і 217 малих китів, одного з найменших видів.



Але протягом останніх трьох років два основних власника ліцензій призупинили полювання на китів, а попит на ісландське китове м’ясо різко знизився після того, як Японія повернулася до комерційного китобійного промислу. Полювання також стало занадто дорогим після розширення прибережної зони, забороненої для риболовлі, що змусило китобоїв відійти ще далі від берега.



Довідка: Китобійний промисел - комерційне полювання на китів, наразі заборонене мораторієм Міжнародної комісії з регулювання китобійного промислу 1986 року і законами більшості країн. Комерційним полюванням на китів займаються лише три держави світу: Норвегія, Японія та Ісландія, яка відновила китобійний промисел у 2003 році.



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