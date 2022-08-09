Існує загроза ударів по містах на Півночі Україні з комплексів С-300 під час "навчань" у Білорусі, - головний редактор Defense Express Катков

Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Навчання сил протиповітряної оборони - це два компоненти. Перший, наземний - це збільшення кількості зенітно-ракетних комплексів. Нам добре відомо, що вони у РФ - це не лише ППО, а й, фактично, аналог балістичних ракет з дальністю польотів близько 110-120 км від зони пуску. Рашисти регулярно використовують такі комплекси С-300, С-400 для того, щоб завдавати удари по наземних цілях. Вони абсолютно не точні, не мають військової цілі, лише терористичні атаки для терору населення. Враховуючи, що такі ЗРК під прикриттям навчань будуть завезені до Білорусі, є загроза того, що під удари з С-300 можуть потрапити міста України на Півночі", - зазначив він.

Катков також прокоментував другий компонент майбутніх навчань в Білорусі - авіацію.

"Винищувачі, які можуть завдавати удари по наземних цілях. Вони будуть базуватися під прикриттям навчань. Проблема буде в тому, що коли злітають винищувачі і приближаються до кордону, ми вмикаємо сирену та всі свої власні сили - радари, зенітно-ракетні комплекси, для того, щоб відбивати цю атаку. Це аспект відносно напруження наших сил та цивільного населення, тому що кожного дня може лунати повітряна тривога і не один раз", - підсумував експерт.