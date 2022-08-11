Іспанія організувала альтернативний канал постачання зерна з України залізницею

Про це йдеться у заяві Міністерства транспорту Іспанії, пише "Європейська правда".

Залізничний оператор Renfe Mercancías відправив до кордону між Польщею та Україною 25 одиниць 40-футових контейнерів для перевезення до Іспанії 600 тонн української кукурудзи.

Це пілотний тест, за допомогою якого Міністерство прагне продемонструвати технічну та економічну доцільність залізничного транспортування зерна через залізничну магістраль, що перетинає Європу від Лодзя до Барселони.

Потяг прямує за маршрутом Мадрид – Людвігсгафен – Дуйсбург – Лодзь – Хелм, тоді як зворотний рух здійснюється Хелм – Лодзь – Дуйсбург – Барселона.

Логістику транспорту планується здійснювати між Україною та Іспанією з перевезенням товару в Хелм, що розташований у Польщі за 25 км від кордону з Україною.

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