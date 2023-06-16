Іспанія переграла Італію та вийшла у фінал Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зустріч закінчилась перемогою Іспанії з рахунком 2:1. Єремі Піно відкрив рахунок на 3-й хвилині, а переможний гол для іспанців на 88-й хвилині забив Хоселу.

За збірну Італії єдиним голом відзначився Чіро Іммобіле, який реалізував пенальті на 11-й хвилині.

Матч за третє місце та фінал Ліги націй пройдуть 18 червня.

Переможець Ліги націй визначиться втретє. У 2019 році турнір виграла Португалія, у 2021-му - Франція.

Ліга націй

Півфінал

15 червня

Іспанія - Італія 2:1

Голи: Піно, 3, Хоселу, 88 - Іммобіле, 11 (пен.)