Іспанія переграла Італію та вийшла у фінал Ліги націй
У четвер, 15 червня, в другому півфіналі Ліги націй збірна Іспанії виявилась кращою за Італію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зустріч закінчилась перемогою Іспанії з рахунком 2:1. Єремі Піно відкрив рахунок на 3-й хвилині, а переможний гол для іспанців на 88-й хвилині забив Хоселу.
За збірну Італії єдиним голом відзначився Чіро Іммобіле, який реалізував пенальті на 11-й хвилині.
Матч за третє місце та фінал Ліги націй пройдуть 18 червня.
Переможець Ліги націй визначиться втретє. У 2019 році турнір виграла Португалія, у 2021-му - Франція.
Ліга націй
Півфінал
15 червня
Іспанія - Італія 2:1
Голи: Піно, 3, Хоселу, 88 - Іммобіле, 11 (пен.)
- Україна за підсумками нинішнього розіграшу Ліги націй залишилася у другому дивізіоні. Наша команда поступилася у боротьбі за путівку в найсильнішу лігу Шотландії ,але випередила у групі Ірландію та Вірменію.
- 14 червня був зіграний перший півфінал Ліги націй, де зустрічались Нідерланди та Хорватія.
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