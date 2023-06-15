Хорватія перемогла Нідерланди і стала першим фіналістом Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч пройшов на стадіоні "Де Кейп" у Роттердам. Основний час закінчився з рахунком 2:2. На 34-й хвилині Доніелл Мален вивів Нідерланди вперед, проте згодом за хорватів дублем відзначився Маріо Пашалич.

Драматичний момент стався на 96-й хвилині. Ноа Ланг підібрав м'яч у штрафному майданчику та відправив його під поперечину воріт Хорватії - 2:2. Командам довелось грати овертайм.

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На 98-й хвилині форвард збірної Хорватії Бруно Петкович зробив рахунок 3:2 на користь гостей.

Крапку в матчі поставив Лука Модрич, який реалізував пенальті Хорватії на 116-й хвилині - 4:2.

Матч за третє місце та фінал пройдуть 18 червня. Завтра другого фіналіста визначать у матчі Іспанія - Італія.

Переможець Ліги націй визначиться втретє. У 2019 році турнір виграла Португалія, у 2021-му - Франція.

Ліга націй

Півфінал

14 червня

Нідерланди - Хорватія 2:4

Голи: Мален, 34, Ланг, 90+6 - Пашалич, 55 (пен.), 73, Петкович, 98, Модріч, 116 (пен.)