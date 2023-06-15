Іспанія - Італія: де та коли дивитись другий півфінал Ліги націй
У четвер, 15 червня, в другому півфіналі Ліги націй збірна Іспанії зіграє проти Італії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У січні відбулось жеребкування фінальної частини Ліги націй. Сформувалися півфінальні пари: Іспанія - Італія та Нідерланди - Хорватія.
Другий півфінал пройде сьогодні, 15 червня. Матч за третє місце та фінал - 18 червня.
Переможець Ліги націй визначиться втретє. У 2019 році турнір виграла Португалія, у 2021-му - Франція.
Ліга націй
Півфінал
15 червня
Іспанія - Італія
Енсхеде, стадіон "Де Гролс Весте"
Початок - 21:45
Трансляція - Megogo
- Україна за підсумками нинішнього розіграшу Ліги націй залишилася у другому дивізіоні. Наша команда поступилася у боротьбі за путівку в найсильнішу лігу Шотландії ,але випередила у групі Ірландію та Вірменію.
- 14 червня був зіграний перший півфінал Ліги націй, де зустрічались Нідерланди та Хорватія.
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