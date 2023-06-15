Іспанія - Італія: де та коли дивитись другий півфінал Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У січні відбулось жеребкування фінальної частини Ліги націй. Сформувалися півфінальні пари: Іспанія - Італія та Нідерланди - Хорватія.

Другий півфінал пройде сьогодні, 15 червня. Матч за третє місце та фінал - 18 червня.

Переможець Ліги націй визначиться втретє. У 2019 році турнір виграла Португалія, у 2021-му - Франція.

Ліга націй

Півфінал

15 червня

Іспанія - Італія

Енсхеде, стадіон "Де Гролс Весте"

Початок - 21:45

Трансляція - Megogo