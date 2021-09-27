Іспанія пожертвує третім країнам 30 млн доз вакцин від коронавірусу
Іспанія збільшить кількість доз COVID-вакцин, які безоплатно передасть третім країнам
Про це під час участі у Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку сказав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчез, передає Укрінформ.
"Іспанія збільшить кількість доз вакцин, які пожертвує третім країнам, на 7,5 млн. Замість 22,5 млн, які ми пообіцяли раніше, ми пожертвуємо 30 млн, й продовжимо підвищувати їх кількість наскільки буде можливо", - заявив він.
Санчез зазначив, що Іспанія приділятиме особливу увагу підтримці країнам Латинської Америки.
"Хотів би наголосити на важкості ситуації у Латинській Америці та Карибському басейні. Маючи лише 9% населення світу, на цей регіон припадає 30% пов’язаних із коронавірусом смертей. Саме тому уряд вирішив пріоритезувати цей регіон", - сказав прем’єр-міністр.
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