Іспанія висловила протест Британії через інцидент між військовими кораблями біля Гібралтару

Про це повідомляє Vozpopuli.

Йдеться про інцидент, що стався 3 жовтня, коли британські кораблі перехопили іспанське судно під час маневрів поблизу Гібралтару. Тоді британський патрульний корабель HMS Cutlass, який брав участь у військово-морських навчаннях, перехопив іспанське судно Isla de León, яке пересувалося у водах навколо Гібралтару.

Хоча інциденти між британськими та іспанськими кораблями в цьому районі трапляються часто, в цьому випадку "рівень бойової готовності відзначався військовим характером обох суден", зауважує видання.

Як зазначається, іспанський уряд публічно не коментував цей інцидент, але з відповіді МЗС Іспанії на запит депутата правої Народної партії Пабло Хіспана стало відомо, що відомство висловило британській стороні протест.

У ноті протесту наголошується, що військові маневри та "переслідування іспанського патрульного судна" є "порушенням права мирного проходу" суден, як того вимагає Конвенція ООН з морського права, "оскільки обидві дії відбувалися в іспанських територіальних водах".

Довідково. Гібралтар – це британська заморська територія та місто, що лежить на вузькому гористому просторі на півдні Піренейського півострова. Його площа становить 6,5 км². Має північний кордон з Іспанією.

В Іспанії територію було захоплено 1704 року і приєднано до Англії за Утрехтським миром 1713 року. Референдум 1967 року показав, що люди хочуть залишитися під управлінням Великої Британії, але Іспанія продовжує пред'являти права на цю територію

Завдяки особливому географічному розташуванню Гібралтар — один із важливих стратегічних пунктів, який дає змогу контролювати вихід із Середземного моря і підходи до нього з Атлантики.