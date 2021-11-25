Іспанський клуб, в якому грав Коноплянка, вирішив підписати 20-річного українця
Іспанська "Севілья" зацікавилась у підписанні півзахисника донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика
Про це повідомляє Fichajes.
За інформацією джерела, іспанський клуб шукає підсилення атаки. Трансфером Михайла Мудрика у "Севілью" особисто займається спортивний директор клубу Рамон Родрігес Мончі. Деталі угоди поки не відомі.
"Севілья" зараз займає третю позицію у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Команда відстає від першого місця на 2 бали. Саме в цьому клубі раніше грав Євген Коноплянка, який зараз є конкурентом Мудрика по позиції у "Шахтарі".
20-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У нинішньому сезоні українець провів 15 матчів, забив 2 голи і віддав 5 асистів.
Transfermarkt оцінює його у 900 тис. євро.
До призначення Роберто Де Дзербі Мудрик зіграв за "Шахтар" лише 7 матчів і не відзначився результативними діями.
- 9 вересня головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі сказав, що налаштований вивести Мудрика на топ-рівень.
- 5 листопада півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик поділився емоціями після матчу з "Реалом" у Лізі чемпіонів, де йому аплодували іспанські фанати.
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