Іспанський клуб, в якому грав Коноплянка, вирішив підписати 20-річного українця

Про це повідомляє Fichajes.



За інформацією джерела, іспанський клуб шукає підсилення атаки. Трансфером Михайла Мудрика у "Севілью" особисто займається спортивний директор клубу Рамон Родрігес Мончі. Деталі угоди поки не відомі.



"Севілья" зараз займає третю позицію у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Команда відстає від першого місця на 2 бали. Саме в цьому клубі раніше грав Євген Коноплянка, який зараз є конкурентом Мудрика по позиції у "Шахтарі".



20-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У нинішньому сезоні українець провів 15 матчів, забив 2 голи і віддав 5 асистів.



Transfermarkt оцінює його у 900 тис. євро.



До призначення Роберто Де Дзербі Мудрик зіграв за "Шахтар" лише 7 матчів і не відзначився результативними діями.

9 вересня головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі сказав, що налаштований вивести Мудрика на топ-рівень.

5 листопада півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик поділився емоціями після матчу з "Реалом" у Лізі чемпіонів, де йому аплодували іспанські фанати.