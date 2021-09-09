Якщо не виведу його на топ-рівень, це буде моя особиста поразка: тренер "Шахтаря" виокремив свого найталановитішого гравця

Про це повідомляє сайт "Шахтаря".



Де Дзербі сказав, що це буде його особиста поразка, якщо Мудрик не стане топ-футболістом.



"Мені потрібно не тільки виграти УПЛ і Кубок України, а також добре зіграти в Лізі чемпіонів, а й виховати молодих гравців. Михайло Мудрик - один з найкращих молодих футболістів. Якщо не виведу його на високий рівень, то буду розцінювати це як особисту поразку", - сказав Роберто Де Дзербі.



20-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У нинішньому сезоні українець провів 3 матчі і віддав 2 асисти.



Transfermarkt оцінює його у 900 тис. євро.



До призначення Де Дзербі Мудрик зіграв за "Шахтар" лише 7 матчів і не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, 25 серпня донецький "Шахтар" зіграв внічию проти французького "Монако" та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.

26 серпня у турецькому Стамбулі відбулось жеребкування Ліги чемпіонів.

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