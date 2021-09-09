Якщо не виведу його на топ-рівень, це буде моя особиста поразка: тренер "Шахтаря" виокремив свого найталановитішого гравця
Головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі сказав, що налаштований вивести українця Михайла Мудрика на топ-рівень
Про це повідомляє сайт "Шахтаря".
Де Дзербі сказав, що це буде його особиста поразка, якщо Мудрик не стане топ-футболістом.
"Мені потрібно не тільки виграти УПЛ і Кубок України, а також добре зіграти в Лізі чемпіонів, а й виховати молодих гравців. Михайло Мудрик - один з найкращих молодих футболістів. Якщо не виведу його на високий рівень, то буду розцінювати це як особисту поразку", - сказав Роберто Де Дзербі.
20-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У нинішньому сезоні українець провів 3 матчі і віддав 2 асисти.
Transfermarkt оцінює його у 900 тис. євро.
До призначення Де Дзербі Мудрик зіграв за "Шахтар" лише 7 матчів і не відзначився результативними діями.
- Нагадаємо, 25 серпня донецький "Шахтар" зіграв внічию проти французького "Монако" та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.
- 26 серпня у турецькому Стамбулі відбулось жеребкування Ліги чемпіонів.
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