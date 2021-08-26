"Шахтар" вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У першій грі, 17 серпня, "Шахтар" переміг у гостях "Монако" з рахунком 1:0. У сьогоднішній зустрічі "Монако" неприємно для українських фанів провів перший тайм. Форвард Віссам Бен Єддер оформив дубль і забезпечив французам перевагу на другий тайм.



Переломний момент трапився на 66-й хвилині, коли на полі з'явився Марлос. Натуралізований українець за декілька хвилин завершив шикарну комбінацію "Шахтаря" та зробив рахунок за сумою двох матчів 2:2.



Гра перевелась в овертайм, де український клуб показав яскравішу гру і зумів довести результат до переможного.



На 114-й хвилині Михайло Мудрик відібрав м'яч у центрі поля, на шаленій швидкості пробіг до штрафного майданчика "Монако" і зробив простріл. М'яч потрапив у Рубена Агілара і феноменальною траєкторією залетів у ворота "Монако". Цей автогол вивів "гірників" у груповий етап ЛЧ.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 26 серпня.

Ліга чемпіонів

Раунд плей-офф. Повторний матч

25 серпня

"Шахтар" (Україна) - "Монако" (Франція) 2:2 (Перший матч - 1:0)

Голи: Марлос, 74, Агілар, 114 (авт.) - Бен Єддер, 18, 39

Нагадаємо, 17 серпня у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг "Монако".

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