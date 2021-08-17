"Шахтар" переграв "Монако" у першому матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Єдиний гол у зустрічі був забитий на старті. На 19-й хвилині бразильський вінгер Педрінью здійснив чудовий сольний прохід, переграв кількох суперників та пробив з-за меж штрафного майданчика. Голкіпер "Монако" не мав жодних шансів, аби дотягнутись до м'яча



У третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ "Шахтар" пройшов бельгійський "Генк", а суперник українців у плей-офф - "Монако" виявилось сильнішим за празьку "Спарту".



Другий матч плей-офф раунду ЛЧ відбудеться 25 серпня. Переможець зіграє у груповому раунді турніру.



Ліга чемпіонів



Кваліфікація. Плей-офф

"Монако" (Франція) - "Шахтар" (Україна) 0:1



Гол: Педрінью, 19

10 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв бельгійський "Генк".

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