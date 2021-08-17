"Шахтар" переграв "Монако" у першому матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ
У першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг "Монако"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Єдиний гол у зустрічі був забитий на старті. На 19-й хвилині бразильський вінгер Педрінью здійснив чудовий сольний прохід, переграв кількох суперників та пробив з-за меж штрафного майданчика. Голкіпер "Монако" не мав жодних шансів, аби дотягнутись до м'яча
У третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ "Шахтар" пройшов бельгійський "Генк", а суперник українців у плей-офф - "Монако" виявилось сильнішим за празьку "Спарту".
Другий матч плей-офф раунду ЛЧ відбудеться 25 серпня. Переможець зіграє у груповому раунді турніру.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. Плей-офф
"Монако" (Франція) - "Шахтар" (Україна) 0:1
Гол: Педрінью, 19
- 10 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв бельгійський "Генк".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 31.22Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе