"Шахтар" впевнено переміг "Генк" і вийшов у наступний раунд Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч-відповідь проходив в Україні на столичному НСК "Олімпійський". "Шахтар" жваво розпочав зустріч та в середині другого тайму вийшов вперед. Голом відзначився Лассіна Траоре. Для новачка "гірників" це вже третій гол за стартові 5 матчів за сезону.



"Шахтар" зумів подвоїти перевагу на 77-й хвилині. Маркос Антоніо відправив м'яч фактично в пусті ворота, після того як той відскочив від захисника "Генка".



Бельгійський клуб вирішив забити бодай "гол престижу", адже за кінцеві 15 хвилин було фактично нереально відігратись від загального рахунку 4:1 (перший матч - 2:1).



На 90-й хвилині Сір'єль Дессер вразив ворота Анатолія Трубіна, проте цей м'яч вже нічого не вирішував. "Шахтар" зіграє у наступному раунді Ліги чемпіонів.



У плей-офф раунді кваліфікації ЛЧ "Шахтар" зустрінеться з переможцем пари "Монако" - "Спарта Прага".



Ліга чемпіонів



Кваліфікація. 3-й раунд



Перший матч - 2:1



10 серпня



"Шахтар" (Україна) - "Генк" (Бельгія) 2:1



Голи: Траоре, 27, Антоніо, 77 - Дессер, 90

Нагадаємо, 3 серпня у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг бельгійський "Генк".

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що капітан команди Тарас Степаненко залишився у запасі на матч проти "Генка" з тактичних міркувань.

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