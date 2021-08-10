"Шахтар" впевнено переміг "Генк" і вийшов у наступний раунд Ліги чемпіонів
У 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв бельгійський "Генк"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч-відповідь проходив в Україні на столичному НСК "Олімпійський". "Шахтар" жваво розпочав зустріч та в середині другого тайму вийшов вперед. Голом відзначився Лассіна Траоре. Для новачка "гірників" це вже третій гол за стартові 5 матчів за сезону.
"Шахтар" зумів подвоїти перевагу на 77-й хвилині. Маркос Антоніо відправив м'яч фактично в пусті ворота, після того як той відскочив від захисника "Генка".
Бельгійський клуб вирішив забити бодай "гол престижу", адже за кінцеві 15 хвилин було фактично нереально відігратись від загального рахунку 4:1 (перший матч - 2:1).
На 90-й хвилині Сір'єль Дессер вразив ворота Анатолія Трубіна, проте цей м'яч вже нічого не вирішував. "Шахтар" зіграє у наступному раунді Ліги чемпіонів.
У плей-офф раунді кваліфікації ЛЧ "Шахтар" зустрінеться з переможцем пари "Монако" - "Спарта Прага".
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 3-й раунд
Перший матч - 2:1
10 серпня
"Шахтар" (Україна) - "Генк" (Бельгія) 2:1
Голи: Траоре, 27, Антоніо, 77 - Дессер, 90
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Нагадаємо, 3 серпня у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг бельгійський "Генк".
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Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що капітан команди Тарас Степаненко залишився у запасі на матч проти "Генка" з тактичних міркувань.
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