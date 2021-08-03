"Шахтар" зробив камбек проти "Генка" в дебютному матчі нового тренера в ЛЧ
У першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг бельгійський "Генк"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" пропустив першим. Пол Онуачу відгукнувся на класну навісну передачу Іто Дзуньї, перепригнув футболістів донецького клубу і потужним ударом відправив м'яч у сітку воріт Анатолія Трубіна.
"Гірники" відреагували на пропущений гол лише в середині другого тайму. "Шахтар" заробив пенальті під час чергової атаки, а одинадцятиметровий удар зреалізував Тете.
Переможний м'яч трапився на 81-й хвилині. Алан Патрік, який вийшов на заміну, знайшов вільний простір у штрафному майданчику та відправив м'яч точно в кут воріт суперника - 2:1 - перемога "Шахтаря" у першому матчі кваліфікації.
Матч-відповідь відбудеться за тиждень - 10 серпня. У плей-офф "Шахтар", якщо пройде "Генк", зіграє проти переможця пари "Монако" - "Спарта".
Для Роберто Де Дзербі - нового тренера "Шахтаря" - сьогоднішній матч проти "Генка" - дебютний в Лізі чемпіонів.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 3-й раунд
Перший матч
3 серпня
"Генк" (Бельгія) - "Шахтар" (Україна) 1:2
Голи: Онуачу, 39 - Тете, 63 (пен.), Патрік, 81
- 3 серпня у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Монако" переміг празьку "Спарту".
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