Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт "Монако" переміг "Спарту" в скандальному матчі суперників "Шахтаря" в ЛЧ

"Монако" переміг "Спарту" в скандальному матчі суперників "Шахтаря" в ЛЧ

3 серпня, 2021 вiвторок
22:24
Спорт Монако - Спарта

У першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Монако" переміг празьку "Спарту"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Монако" переміг празьку "Спарту" на виїзді, забивши супернику два м'ячі. За французів голами відзначились Орельєн Чуамені та Кевін Фолланд.

Матч запам'ятався також скандальним моментом. Арбітру довелось зупинити гру через скаргу гравців "Монако". Французькі гравці повідомили суддю про расистські вигуки з боку вболівальників на трибунах.

Арбітр завів футболістів у підтрибунне приміщення і згодом гру відновив.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень - 11 серпня. Саме з переможцем цієї пари зіграє донецький "Шахтар", якщо пройде "Генк".

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 3-й раунд

Перший матч

3 серпня

"Спарта" Прага (Чехія) - "Монако" (Франція) 0:2

Голи: Чуамені, 37, Фолланд, 59

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
расизм
кваліфікація
Монако
Спарта
Читайте також:
Зеленський
3 серпня, 2021 вiвторок
"Це моя земля, це не їхня земля, це ніколи не буде російською територією": Зеленський назвав повернення Криму "питанням часу"
2 серпня, 2021 понедiлок
Суд вивчив записи з камер відеоспостереження у справі Шеремета
Роман Безсмертний
3 серпня, 2021 вiвторок
"Очевидно, що ця операція розроблялася і керувалася винятково ФСБ": Безсмертний про повішення у Києві засновника Білоруського дому
Київ
+26
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.78
    Купівля 26.78
    Продаж 27.01
  • EUR
    Купівля 31.69
    Продаж 32.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
3 серпня
23:06
Шість танкерів повідомили про втрату контролю біля берегів ОАЕ
22:52
"Генк" - "Шахтар"
"Шахтар" зробив камбек проти "Генка" в дебютному матчі нового тренера в ЛЧ
22:46
Пентагон навчив штучний інтелект "передбачати майбутнє" на кілька днів вперед
21:50
НАБУ затримало екссуддю Чауса
НАБУ затримало екссуддю Чауса
21:32
Microsoft вимагатиме від своїх працівників обов’язкової вакцинації
21:21
Гаррі Кейн
"Тоттенгем" ошелешив ціною за одного з кращих форвардів світу
20:50
Олександр Шовковський
Шовковський попрощався зі збірною України з футболу
20:43
"Білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном": Тихановська прокоментувала смерть Шишова
20:33
Денис Шмигаль
З 2023 року в Україні почнуть вводити соцпакети з накопичувальними пенсіями
19:59
суд
Вбивство 6-річної дівчинки на Харківщині: у момент злочину підозрюваний підліток був п'яний
19:50
Інфографіка
Роберто Де Дзербі
"Генк" - "Шахтар": склад української команди на матч Ліги чемпіонів
19:19
В Одесі на вулиці застрелили чоловіка, розпочато поліцейську операцію "Сирена"
В Одесі на вулиці застрелили чоловіка, розпочато поліцейську операцію "Сирена"
19:11
Сергій Ребров
Ребров стане новим тренером збірної України, - ЗМІ
19:10
Як українці відпочиватимуть у серпні. КАЛЕНДАР
19:02
Рінат Ахметов
​​Як Ахметов "продавив" Зеленського і домігся високої ціни електроенергії
18:59
Жан Беленюк
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 4 серпня
18:54
На Буковині почали вакцинувати дітей проти COVID-19
18:48
Артем Довбик
Бельгійський топ-клуб вирішив придбати героя України на Євро-2020 Довбика
18:48
На Донеччині помер ще один гірник, який постраждав від вибуху в шахті Метінвесту, - Волинець
18:40
Зміна погоди в Україні пов'язана із пожежами у світі, - Укргідрометцентр
18:31
Працівника УДО, якого підозрюють у нападі на танцівника шоу-балету DOROFEEVA, заарештували
18:10
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson відкликала заявку на схвалення своєї вакцини в Індії
18:07
Марк Фейгін
Шишова вбили білоруські КДБшники, Москві вигідне напруження між Україною та Білоруссю, - Фейгін
18:01
Швейцарія зняла обмеження на в'їзд українців до країни
18:00
Німецький суд оштрафував 84-річного пенсіонера на €250 тис. за зберігання танка в підвалі
17:58
Ексклюзив
Еспресо. Вибір читачів
Визначено книги-фіналісти в номінації "Література для дітей" 5 сезону книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021"
17:50
вакцина
Чи треба робити тест на антитіла до та після щеплення від COVID-19: пояснення МОЗ
17:40
сепар
Штаб ООС: окупанти з початку доби 5 разів порушили режим "тиші"
17:30
Китайська приватна космічна компанія успішно протестувала зліт та посадку ракети-носія
17:20
Інфографіка
Алла Черкасова
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
17:15
навчання ЗСУ
Десантування з літака США і бойові стрільби: до українських навчань Rapid Trident-2021 планують залучити 6 тис. військових із 15 країн
17:10
Тарифи на електроенергію
"Різкого підняття не буде": уряд до 24 серпня має визначити вартість електроенергії для населення
17:10
СБУ
СБУ викрила масштабні схеми фінансування "ЛНР"
17:01
Олександр Хацкевич
Екстренер "Динамо" Хацкевич розповів, чи готовий очолити збірну України
16:57
Японія COVID
У Японії медики закликали запровадити загальнонаціональний надзвичайний стан через поширення COVID на тлі Олімпіади
16:42
Зеленський
Зеленський підписав закон, що звільнює від сплати консульського збору соціально вразливі категорії громадян
16:32
Twitter
Twitter співпрацюватиме з двома світовими медіа для боротьби з фейками
16:29
Покупці квартир у новобудовах зможуть перевірити їх висотність та площі квартир: дані виклали у відкритий доступ
16:26
Ізраїль пожежа
У Ізраїлі під Єрусалимом палають ліси
16:13
Інфографіка
Жуніор Мораес
"Генк" - "Шахтар": букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV