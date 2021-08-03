"Монако" переміг "Спарту" в скандальному матчі суперників "Шахтаря" в ЛЧ
У першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Монако" переміг празьку "Спарту"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Монако" переміг празьку "Спарту" на виїзді, забивши супернику два м'ячі. За французів голами відзначились Орельєн Чуамені та Кевін Фолланд.
Матч запам'ятався також скандальним моментом. Арбітру довелось зупинити гру через скаргу гравців "Монако". Французькі гравці повідомили суддю про расистські вигуки з боку вболівальників на трибунах.
Арбітр завів футболістів у підтрибунне приміщення і згодом гру відновив.
Матч-відповідь відбудеться за тиждень - 11 серпня. Саме з переможцем цієї пари зіграє донецький "Шахтар", якщо пройде "Генк".
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 3-й раунд
Перший матч
3 серпня
"Спарта" Прага (Чехія) - "Монако" (Франція) 0:2
Голи: Чуамені, 37, Фолланд, 59
- 2 серпня стало відомо, що у плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар", в разі виграшу над "Генком", зіграє проти переможця пари "Монако" - "Спарта Прага".
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