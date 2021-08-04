Новий тренер "Шахтаря" пояснив, чому залишив Степаненка у запасі на матч з "Генком"

Про це італійський тренер заявив у етері "Футбол 1".

За його словами, Степаненко розпочав матч у запасі, оскільки "Шахтар" мав діяти проти "Генка" на більших швидкостях.

"Степаненко не потрапив до стартового складу, тому що я хотів більше швидкості, але задоволений тим, як він та Алан Патрік вийшли на заміну. Всі разом грати в стартовому складі не можуть. У нас ще є Тете і Антоніо. Я відчував, що саме ці футболісти найкраще підходять під цей матч", - пояснив Де Дзербі.

Він додав, що команді потрібно потужно грати всі 90 хвилин, аби потрапити до наступного раунду.

"Ми добре грали в першому таймі, хоча не створили багато моментів і пропустили необов'язковий гол. Іноді поспішали перевести м'яч вперед на наших нападників. Якщо хочемо пройти далі, то повинні грати потужно усі 90 хвилин. Потрібно покращувати організацію гри, але загалом я задоволений тим, як ми провели матч", - сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, 3 серпня у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг бельгійський "Генк".

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