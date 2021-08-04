Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Новини Новий тренер "Шахтаря" пояснив, чому залишив Степаненка у запасі на матч з "Генком"

Новий тренер "Шахтаря" пояснив, чому залишив Степаненка у запасі на матч з "Генком"

4 серпня, 2021 середа
08:32
Новини Тарас Степаненко (праворуч)

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що капітан команди Тарас Степаненко залишився у запасі на матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти бельгійського "Гента" з тактичних міркувань

Про це італійський тренер заявив у етері "Футбол 1"

За його словами, Степаненко розпочав матч у запасі, оскільки "Шахтар" мав діяти проти "Генка" на більших швидкостях. 

"Степаненко не потрапив до стартового складу, тому що я хотів більше швидкості, але задоволений тим, як він та Алан Патрік вийшли на заміну. Всі разом грати в стартовому складі не можуть. У нас ще є Тете і Антоніо. Я відчував, що саме ці футболісти найкраще підходять під цей матч", - пояснив Де Дзербі. 

Він додав, що команді потрібно потужно грати всі 90 хвилин, аби потрапити до наступного раунду.  

"Ми добре грали в першому таймі, хоча не створили багато моментів і пропустили необов'язковий гол. Іноді поспішали перевести м'яч вперед на наших нападників. Якщо хочемо пройти далі, то повинні грати потужно усі 90 хвилин. Потрібно покращувати організацію гри, але загалом я задоволений тим, як ми провели матч", - сказав Де Дзербі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Читайте також:
У Києві зник один із засновників "Білоруського дому в Україні"
2 серпня, 2021 понедiлок
"Вийшов на пробіжку і не повернувся": у Києві зник один із засновників "Білоруського дому в Україні"
Грицак
2 серпня, 2021 понедiлок
Чому Росія так ненавидить вільну Україну. Версія професора історії Ярослава Грицака
У Києві зник один із засновників "Білоруського дому в Україні"
Автор Віталій Портников
3 серпня, 2021 вiвторок
Віталій Портников: Вбивство Шишова - ще одне свідчення деградації інституцій
Київ
+16
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.78
    Купівля 26.78
    Продаж 27.01
  • EUR
    Купівля 31.69
    Продаж 32.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
4 серпня
08:33
Коронавірус в Україні
За минулу добу в Україні зафіксували майже тисячу нових випадків COVID-19
08:19
В окупованому Криму двох свідків Єгови звинуватили у екстремізмі
08:11
Анна Рижикова
Олімпіада-2020: Дві українки фінішували у топ-6 фіналу, де було побито світовий рекорд
07:52
ООС
3 серпня в зоні ООС зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню
07:38
Жозеп Боррель
Правосуддя має статись, - Боррель про смерть білоруса Шишова у Києві
07:25
Лассіна Траоре
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вівторка
07:14
Микола Чаус
Екссуддя Чаус досі перебуває в СБУ, - адвокат
2021, вiвторок
3 серпня
23:06
Шість танкерів повідомили про втрату контролю біля берегів ОАЕ
22:52
"Генк" - "Шахтар"
"Шахтар" зробив камбек проти "Генка" в дебютному матчі нового тренера в ЛЧ
22:46
Пентагон навчив штучний інтелект "передбачати майбутнє" на кілька днів вперед
22:24
Монако - Спарта
"Монако" переміг "Спарту" в скандальному матчі суперників "Шахтаря" в ЛЧ
21:50
НАБУ затримало екссуддю Чауса
НАБУ затримало екссуддю Чауса
21:32
Microsoft вимагатиме від своїх працівників обов’язкової вакцинації
21:21
Гаррі Кейн
"Тоттенгем" ошелешив ціною за одного з кращих форвардів світу
20:50
Олександр Шовковський
Шовковський попрощався зі збірною України з футболу
20:43
"Білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном": Тихановська прокоментувала смерть Шишова
20:33
Денис Шмигаль
З 2023 року в Україні почнуть вводити соцпакети з накопичувальними пенсіями
19:59
суд
Вбивство 6-річної дівчинки на Харківщині: у момент злочину підозрюваний підліток був п'яний
19:50
Інфографіка
Роберто Де Дзербі
"Генк" - "Шахтар": склад української команди на матч Ліги чемпіонів
19:19
В Одесі на вулиці застрелили чоловіка, розпочато поліцейську операцію "Сирена"
В Одесі на вулиці застрелили чоловіка, розпочато поліцейську операцію "Сирена"
19:11
Сергій Ребров
Ребров стане новим тренером збірної України, - ЗМІ
19:10
Як українці відпочиватимуть у серпні. КАЛЕНДАР
19:02
Рінат Ахметов
​​Як Ахметов "продавив" Зеленського і домігся високої ціни електроенергії
18:59
Жан Беленюк
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 4 серпня
18:54
На Буковині почали вакцинувати дітей проти COVID-19
18:48
На Донеччині помер ще один гірник, який постраждав від вибуху в шахті Метінвесту, - Волинець
18:48
Артем Довбик
Бельгійський топ-клуб вирішив придбати героя України на Євро-2020 Довбика
18:40
Зміна погоди в Україні пов'язана із пожежами у світі, - Укргідрометцентр
18:31
Працівника УДО, якого підозрюють у нападі на танцівника шоу-балету DOROFEEVA, заарештували
18:10
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson відкликала заявку на схвалення своєї вакцини в Індії
18:07
Марк Фейгін
Шишова вбили білоруські КДБшники, Москві вигідне напруження між Україною та Білоруссю, - Фейгін
18:01
Швейцарія зняла обмеження на в'їзд українців до країни
18:00
Німецький суд оштрафував 84-річного пенсіонера на €250 тис. за зберігання танка в підвалі
17:58
Ексклюзив
Еспресо. Вибір читачів
Визначено книги-фіналісти в номінації "Література для дітей" 5 сезону книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021"
17:50
вакцина
Чи треба робити тест на антитіла до та після щеплення від COVID-19: пояснення МОЗ
17:40
сепар
Штаб ООС: окупанти з початку доби 5 разів порушили режим "тиші"
17:30
Китайська приватна космічна компанія успішно протестувала зліт та посадку ракети-носія
17:20
Інфографіка
Алла Черкасова
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
17:15
навчання ЗСУ
Десантування з літака США і бойові стрільби: до українських навчань Rapid Trident-2021 планують залучити 6 тис. військових із 15 країн
17:10
СБУ
СБУ викрила масштабні схеми фінансування "ЛНР"
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV