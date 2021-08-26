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Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу

26 серпня, 2021 четвер
20:14
Спорт кубок Ліги чемпіонів

Сьогодні, 26 серпня, у турецькому Стамбулі відбулось жеребкування Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У груповому етапі ЛЧ "Шахтар" зіграє в групі D. Їхні суперники мадридський "Реал", міланський "Інтер" та молдавський "Шериф".

"Динамо" змагатиметься у квартеті. Кияни гратимуть проти іспанської "Барселони", німецької "Баварії" та португальської "Бенфіки"

Окрім "Динамо" та "Шахтаря" - українські вболівальники також зможуть вболівати за наших співвітчизників. У груповому етапі зіграють Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Андрій Лунін ("Реал), Руслан Малиновський ("Аталанта"), Роман Яремчук ("Бенфіка"), Едуард Соболь ("Брюгге") та Ігор Пластун ("Лудогорець").

Також особливу увагу викликає молдавський "Шериф", який очолює Юрій Вернидуб.

Груповий етап ЛЧ стартує 14 вересня і триватиме до 8 грудня.

Ліга чемпіонів

Група А

1. "Манчестер Сіті" (Англія)

2. ПСЖ (Франція)

3. "Лейпциг" (Німеччина)

4. "Брюгге" (Бельгія)

Група B

1. "Атлетико" (Іспанія)

2. "Ліверпуль" (Англія)

3. "Порту" (Португалія)

4. "Мілан" (Італія)

Група C

1. "Спортинг" (Португалія)

2. "Борусія" (Дортмунд, Німеччина)

3. "Аякс" (Нідерланди)

4. "Бешикташ" (Туреччина)

Група D

1. "Інтер" (Італія)

2. "Реал" (Іспанія)

3. "Шахтар" (Україна)

4. "Шериф" (Молдова)

Група E

1. "Баварія" (Німеччина)

2. "Барселона" (Іспанія)

3. "Бенфіка" (Португалія)

4. "Динамо" (Україна)

Група F

1. "Вільярреал" (Іспанія)

2. "Манчестер Юнайтед" (Англія)

3. "Аталанта" (Італія)

4. "Янг Бойз" (Швейцарія)

Група G

1. "Лілль" (Франція)

2. "Севілья" (Іспанія)

3. "Зальцбург" (Австрія)

4. "Вольфсбург" (Німеччина)

Група H

1. "Челсі" (Англія)

2. "Ювентус" (Італія)

3. "Зеніт" (Росія)

4. "Мальме" (Швеція)

Графік матчів групового раунду:
1 тур - 14/15 вересня,
2 тур - 28/29 вересня,
3 тур - 19/20 жовтня,
4 тур - 2/3 листопада,
5 тур - 23/24 листопада,
6 тур - 7/8 грудня.

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