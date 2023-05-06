Про це він заявив у вечірньому відеозверненні 6 травня.

"Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей - справжніх друзів України - із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії", - сказав Зеленський.

Він додав, що на коронації Україну представляли перша леді України Олена Зеленська та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Президент побажав королю Чарльз ІІІ довгих років успішного правління. Народу ж Сполученого Королівства він побажав процвітання та спільних з Україною перемог.

"Для мене було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні, я пам’ятаю нашу розмову, я пам’ятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям!" - сказав Зеленський.