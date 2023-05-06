"Історична подія яка починає нову епоху британської монархії": Зеленський привітав Чарльза ІІІ з коронацією
Президент України Володимир Зеленський від імені всього українського народу привітав з коронацією короля Чарльза III та королеву Каміллу
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні 6 травня.
"Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей - справжніх друзів України - із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії", - сказав Зеленський.
Він додав, що на коронації Україну представляли перша леді України Олена Зеленська та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Президент побажав королю Чарльз ІІІ довгих років успішного правління. Народу ж Сполученого Королівства він побажав процвітання та спільних з Україною перемог.
"Для мене було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні, я пам’ятаю нашу розмову, я пам’ятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям!" - сказав Зеленський.
- 6 травня Чарльз III офіційно став королем Великої Британії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе