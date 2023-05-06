У Великій Британії проходить коронація Чарльза ІІІ. Текстовий онлайн

Сьогодні, 6 травня, уперше з 1953 року у Лондоні відбувається церемонія коронації Чарльза III. Текстову трансляцію проводить Еспресо.TV.



Це перша коронація британського монарха за останні 70 років. Цьогорічна церемонія стане найдорожчою в історії. Церемонія відбувається у Лондоні у Вестмінстерському абатстві.

Серед запрошених - близько 2200 осіб: політики з різних країн, знаменитості, члени королівських сімей Європи, кавалери Ордену Британської імперії, члени локальних спільнот, а також талановиті учні шкіл та університетів.

Не запрошували на церемонію політиків з Росії, Білорусі, М'янми, Афганістану, Сирії, Венесуели та Ірану.