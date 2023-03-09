Історикиня розвінчала декілька поширених міфів про Тараса Шевченка

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Насправді міфів про Т.Г Шевченка дуже велика кількість. Я намагалася висвітлити ті, які є стереотипними у нашому суспільстві. Перше – "дід у кожусі", ми завжди звикли бачити похмурого Шевченка у шапці. Але треба розуміти, що Тарас Григорович був дуже прогресивною людиною на свій час. Він модно вдягався, у нього були найкращі та найвишуканіші костюми, які він собі замовляв з Парижу до Санкт-Петербурга. Наприклад, він кожного місяця міг собі купувати такий костюм, бо його картини були дуже популярними, його всі знали та цінували як художника, тому активно купувалися роботи Шевченка", - розказала кандидатка історичних наук.

Аліна Понипаляк зауважила на цікавому моменті про те, що сучасник Т.Г Шевченка, російський поет Олександр Пушкін не міг собі купити навіть сюртук на весілля, не говорячи про пошиття десь у Парижі.

"Руйнуємо міф, що Шевченко був волоцюгою без коштів для існування, що начебто його утримували якісь пани. Тарас Григорович мав доволі гарний достаток і був модником. А те, що він носив кожух та козацьку шапку й у такому вигляді з'являвся у найкращих будинках Санкт-Петербурга, то для того, щоб підкреслити свою українськість. Таким чином Шевченко намагався популяризувати все українське і не цурався тим, що він є українцем. Також думка про те, що він був атеїстом, то це не так, тому що для нього на рівні було два гасла – Бог і Україна. І аналізуючи його твори, ми побачимо всюди поєднання Бога та України, а атеїсти про таке не пишуть", - підсумувала історикиня.