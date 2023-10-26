ІSW: Кадиров не може втримати баланс між Кремлем і Чечнею одночасно

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що у вівторок, 24 жовтня, Кадиров виступив із непослідовними та потенційно підбурливими релігійними повідомленнями всередині країни. За словами аналітиків, під час промови він натякав на те, що він намагається поєднати свою підтримку президента РФ Володимира Путіна, який регулярно видавав себе за справжнього захисника православної віри, та власну персону Кадирова, як переконаного представника ісламських цінностей Чечні.

Повідомляється, що син Кадирова Адам нещодавно викликав значне обурення в Росії після того, як Рамзан прорекламував кадри, на яких син б'є затриманого, звинуваченого в спаленні Корану. Натомість глава Республіки Татарстан Рустам Мінніханов і глава Карачаєво-Черкеської республіки Рашид Темрезов нагородили Адама Кадирова за розвиток "міжетнічної та міжрегіональної єдності" та зміцнення традиційних ісламських цінностей.

"Ймовірно, Кадиров намагався врівноважити потенційно підбурювальні наслідки публічної підтримки насильства свого сина, оголосивши про відкриття православної церкви в Чечні разом з головою Росгвардії Віктором Золотовим 25 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Після цього Кадиров оголосив про створення в Чечні добровольчого батальйону "Шейх Мансур". Ця заява також викликала обурення російських ультранаціоналістів, оскільки "Шейх Мансур" - назва добровольчого батальйону, який складається з чеченських та ічкерійських добровольців, які воюють за Україну. А сам Шейх Мансур був чеченським бійцем 16 століття, який виступав проти російського імперського правління.

В Інституті припускають, що Кадиров і надалі продовжуватиме викликати гнів російських ультранаціоналістів своїми постійними зусиллями звернутись до своїх основних мусульманських електоратів.