ISW назвав недолік плану РФ щодо розміщення пункту базування флоту на окупованій території Грузії
За аналізом супутникових зображень ISW вважає, що Росія, ймовірно, побудує постійну військово-морську базу в окупованій Абхазії, проте вона буде невеликою
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
У ISW нагадали, що "президент" окупаційної російської адміністрації Аслан Бжанія оголосив 5 жовтня, що він підписав угоду з російською владою про будівництво постійної російської військово-морської бази поблизу окупованого Очамчира в Абхазії.
Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати нібито постійну базу в Абхазії.
"Загальнодоступні супутникові зображення показують, що існуюча портова інфраструктура поблизу окупованого Очамчира обмежена, а навколишня берегова лінія складається з піщаних пляжів - місцевості, яка в основному не підходить для будівництва військово-морської інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
За словами аналітиків, існуючий порт непридатний для того, щоб стати основною базою Чорноморського флоту РФ, але російські окупанти могли б розширити існуючу військово-морську інфраструктуру та використовувати порт Очамчир як допоміжну базу в майбутньому.
- Нагадаємо, що 5 жовтня стало відомо, що на узбережжі Чорного моря в Абхазії (окупована територія Грузії) має з'явитися новий пункт постійного базування ВМФ РФ. Тбілісі висловило глибоку стурбованість.
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