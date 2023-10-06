ISW назвав недолік плану РФ щодо розміщення пункту базування флоту на окупованій території Грузії

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

У ISW нагадали, що "президент" окупаційної російської адміністрації Аслан Бжанія оголосив 5 жовтня, що він підписав угоду з російською владою про будівництво постійної російської військово-морської бази поблизу окупованого Очамчира в Абхазії.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати нібито постійну базу в Абхазії.

"Загальнодоступні супутникові зображення показують, що існуюча портова інфраструктура поблизу окупованого Очамчира обмежена, а навколишня берегова лінія складається з піщаних пляжів - місцевості, яка в основному не підходить для будівництва військово-морської інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, існуючий порт непридатний для того, щоб стати основною базою Чорноморського флоту РФ, але російські окупанти могли б розширити існуючу військово-морську інфраструктуру та використовувати порт Очамчир як допоміжну базу в майбутньому.