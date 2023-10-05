Росія планує розмістити пункт базування флоту на окупованій території Грузії

Про це повідомив "президент" окупаційної російської адміністрації Аслан Бжанія у інтерв'ю пропагандистському виданню "Известия".

За його словами, відповідні угоди між Росією та невизнаною псевдодержавою вже підписано.

"Ми підписали угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування Військово-морського флоту РФ", - сказав Бжанія.

Він додав, що взаємодія в плані військово-технічного співробітництва спрямована на "підвищення рівня обороноздатності як Росії, так і Абхазії".