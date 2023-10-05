Росія планує розмістити пункт базування флоту на окупованій території Грузії
На узбережжі Чорного моря в Абхазії (окупована територія Грузії) має з'явитися новий пункт постійного базування ВМФ РФ
Про це повідомив "президент" окупаційної російської адміністрації Аслан Бжанія у інтерв'ю пропагандистському виданню "Известия".
За його словами, відповідні угоди між Росією та невизнаною псевдодержавою вже підписано.
"Ми підписали угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування Військово-морського флоту РФ", - сказав Бжанія.
Він додав, що взаємодія в плані військово-технічного співробітництва спрямована на "підвищення рівня обороноздатності як Росії, так і Абхазії".
- У статті в російській пропагандистській помийці "Аргументи й факти", опублікованій 22 серпня, Дмитрій Мєдвєдєв заявив, що "приєднання" Абхазії та Південної Осетії до Росії може бути реалізоване за певних обставин.
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