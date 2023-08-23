Про це Медведєв написав у статті для aif.ru, пише пропагандистський ресурс ТАСС.

Дмитро Медведєв вважає, що "приєднання" Абхазії та Південної Осетії до Росії може бути реалізовано, якщо західні країни продовжать розпалювати ситуацію в Грузії.

Заступник голови радбезу терористичної РФ вважає, що визнання Росією "незалежності" Абхазії та Південної Осетії у 2008 році - відповідало волі народів цих країн, Статуту ООН та закріпило історичну справедливість.

У пропагандистській статті Медведєв також згадав Україну. Нібито фашистський режим у Києві чекає швидкий і безславний кінець

"Захід та координований ним Київ давно готували масштабну агресію проти Росії — їй у відповідь довелося розпочати СВО в Україні, щоб не допустити фатальної розв'язки", - заявив Медведєв.