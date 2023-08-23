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Медведєв заговорив про приєднання Абхазії та Південної Осетії до Росії

23 серпня, 2023 середа
02:58
Світ Дмитро Медведєв

Заступник голови радбезу терористичної РФ Дмитро Медведєв заявив, що "приєднання" Абхазії та Південної Осетії до Росії може бути реалізована

Про це Медведєв написав у статті для aif.ru, пише пропагандистський ресурс ТАСС.

Дмитро Медведєв вважає, що "приєднання" Абхазії та Південної Осетії до Росії може бути реалізовано, якщо західні країни продовжать розпалювати ситуацію в Грузії.

Заступник голови радбезу терористичної РФ вважає, що визнання Росією "незалежності" Абхазії та Південної Осетії у 2008 році - відповідало волі народів цих країн, Статуту ООН та закріпило історичну справедливість.

У пропагандистській статті Медведєв також згадав Україну. Нібито фашистський режим у Києві чекає швидкий і безславний кінець

"Захід та координований ним Київ давно готували масштабну агресію проти Росії — їй у відповідь довелося розпочати СВО в Україні, щоб не допустити фатальної розв'язки", - заявив Медведєв.

  • 30 липня радник з питань національної безпеки 45-го президента США, посол Джон Болтон заявив, що у 2008 році НАТО припустилося помилки, коли не погодилося на плани експрезидента США Джорджа Буша молодшого щодо швидкого вступу Грузії до Альянсу.
  • 7 серпня президент України Володимир Зеленський висловив солідарність з грузинським народом у 15-у річницю агресії Росії і наголосив, що українська перемога поборе російську окупацію.
Україна
Росія
Грузія
Дмитро Медведєв
Війна з Росією
пропаганда
воєнні злочини Росії
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