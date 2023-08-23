Медведєв заговорив про приєднання Абхазії та Південної Осетії до Росії
Заступник голови радбезу терористичної РФ Дмитро Медведєв заявив, що "приєднання" Абхазії та Південної Осетії до Росії може бути реалізована
Про це Медведєв написав у статті для aif.ru, пише пропагандистський ресурс ТАСС.
Дмитро Медведєв вважає, що "приєднання" Абхазії та Південної Осетії до Росії може бути реалізовано, якщо західні країни продовжать розпалювати ситуацію в Грузії.
Заступник голови радбезу терористичної РФ вважає, що визнання Росією "незалежності" Абхазії та Південної Осетії у 2008 році - відповідало волі народів цих країн, Статуту ООН та закріпило історичну справедливість.
У пропагандистській статті Медведєв також згадав Україну. Нібито фашистський режим у Києві чекає швидкий і безславний кінець
"Захід та координований ним Київ давно готували масштабну агресію проти Росії — їй у відповідь довелося розпочати СВО в Україні, щоб не допустити фатальної розв'язки", - заявив Медведєв.
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