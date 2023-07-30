Не дати Грузії швидко вступити до НАТО було помилкою, - посол Болтон
У 2008 році НАТО припустилося помилки, коли не погодилося на плани експрезидента США Джорджа Буша молодшого щодо швидкого вступу Грузії до Альянсу
Про це в ексклюзивному інтерв'ю Еспресо заявив радник з питань національної безпеки 45-го президента США, посол Джон Болтон.
"Я вважаю, що в 2008 році ми всі разом припустилися помилки, не погодившись на плани Джорджа Буша-молодшого щодо швидкого вступу до НАТО Грузії", - сказав Болтон.
Він додав, що найкращою гарантією безпеки, яку нині можна мати, є членство в НАТО. Про це свідчать нещодавні рішення Фінляндії та Швеції щодо вступу в Альянс.
"Отже, ми не змогли стримати Росію як тоді, так і на початку минулого року. Ми не доклали достатніх зусиль, щоб переконати Кремль, що реакція Заходу цього разу не буде такою ж, як у 2014 році", - наголосив посол.
- 4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу.
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