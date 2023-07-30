Не дати Грузії швидко вступити до НАТО було помилкою, - посол Болтон

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Еспресо заявив радник з питань національної безпеки 45-го президента США, посол Джон Болтон.

"Я вважаю, що в 2008 році ми всі разом припустилися помилки, не погодившись на плани Джорджа Буша-молодшого щодо швидкого вступу до НАТО Грузії", - сказав Болтон.

Він додав, що найкращою гарантією безпеки, яку нині можна мати, є членство в НАТО. Про це свідчать нещодавні рішення Фінляндії та Швеції щодо вступу в Альянс.

"Отже, ми не змогли стримати Росію як тоді, так і на початку минулого року. Ми не доклали достатніх зусиль, щоб переконати Кремль, що реакція Заходу цього разу не буде такою ж, як у 2014 році", - наголосив посол.