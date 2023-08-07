"Наша перемога прибере російську окупацію": Зеленський висловив солідарність з народом Грузії в річницю агресії РФ
Президент України Володимир Зеленський висловив солідарність з грузинським народом у 15-у річницю агресії Росії і наголосив, що українська перемога поборе російську окупацію
Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні 7 серпня.
"Щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається – ця рана на тілі Грузинської держави залишається", - сказав Зеленський.
Він додав, що у 2008 світ повинен був бути рішучим. Тоді, за його словами, Росія повинна була зрозуміти, що за агресію більше платить агресор. Вона ж і повинна зрозуміти це зараз.
"Коли Україна переможе в цій війні, це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми – і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність усім – прибере російську окупацію", - наголосив президент.
Зеленський також висловив солідарність з грузинським народом і подякував громадянам Грузії, які разом із Україною захищають свободу. Також він відзначив тих, хто б'ється у склад Сил оборони та безпеки України.
"Свобода переможе, Грузія переможе, Україна переможе! Слава Україні" - сказав він.
- 30 липня радник з питань національної безпеки 45-го президента США, посол Джон Болтон заявив, що у 2008 році НАТО припустилося помилки, коли не погодилося на плани експрезидента США Джорджа Буша молодшого щодо швидкого вступу Грузії до Альянсу.
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