ISW попередив, що росіяни можуть змінити пріоритети на Донбасі, щоб відвернути увагу ЗСУ на півдні

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Аналітики кажуть, що за останні час російські війська, начебто, скоротили свої наступальні дії на схід від міста Сіверськ, що у Бахмутському районі Донеччини. З 6 серпня вони проводили обмежені наземні атаки, значною мірою покладаючись на артилерійські обстріли прилеглих населених пунктів.

Але з 11 серпня російські війська збільшили кількість обмежених наземних атак у районі Сіверська. Ці атаки разом із продовженням наступів у напрямку Бахмута можуть бути спробою відтягнути українську техніку та особовий склад на лінію Бахмут-Сіверськ на північному сході Донецької області.

Аналітиків ISW вважають, що таким чином окупанти можуть пробувати відвернути увагу України від критичних районів на півдні, де українські війська проводять ефективні контратаки і можуть створювати умови для переходу у контрнаступ. Так, російські війська сподіваються змістити увагу з півдня, щоб послабити тиск на власні операції вздовж південної осі.

Нагадаємо, у Миколаївській області українська авіація завдала удари по опорних пунктах російських окупантів

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