ISW попередив, що росіяни можуть змінити пріоритети на Донбасі, щоб відвернути увагу ЗСУ на півдні
Окупанти можуть змінити пріоритети наступу на північному сході Донецької області, щоб відвернути увагу українських військових від контрнаступальних дій на півдні України
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.
Аналітики кажуть, що за останні час російські війська, начебто, скоротили свої наступальні дії на схід від міста Сіверськ, що у Бахмутському районі Донеччини. З 6 серпня вони проводили обмежені наземні атаки, значною мірою покладаючись на артилерійські обстріли прилеглих населених пунктів.
Але з 11 серпня російські війська збільшили кількість обмежених наземних атак у районі Сіверська. Ці атаки разом із продовженням наступів у напрямку Бахмута можуть бути спробою відтягнути українську техніку та особовий склад на лінію Бахмут-Сіверськ на північному сході Донецької області.
Аналітиків ISW вважають, що таким чином окупанти можуть пробувати відвернути увагу України від критичних районів на півдні, де українські війська проводять ефективні контратаки і можуть створювати умови для переходу у контрнаступ. Так, російські війська сподіваються змістити увагу з півдня, щоб послабити тиск на власні операції вздовж південної осі.
- Нагадаємо, у Миколаївській області українська авіація завдала удари по опорних пунктах російських окупантів
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