Українська авіація обстріляла опорні пункти росіян на Миколаївщині
У Миколаївській області українська авіація завдала удари по опорних пунктах російських окупантів
Про це йдеться у звіті оперативного командування "Південь".
Українська авіація завдала 2 удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі. Ракетно-артилерійські підрозділи вбили за день 15 рашистів, знищили 1 танк Т-72 та ще 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.
В Музиківці та Новій Каховці знищено 2 склади ворожих боєприпасів.
Остаточні втрати росіян за 13 серпня - ще розвідуються.
- Вдень 13 серпня над Одесою українські сили збили ворожий російський безпілотник.
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