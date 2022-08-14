Українська авіація обстріляла опорні пункти росіян на Миколаївщині

Про це йдеться у звіті оперативного командування "Південь".

Українська авіація завдала 2 удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі. Ракетно-артилерійські підрозділи вбили за день 15 рашистів, знищили 1 танк Т-72 та ще 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

В Музиківці та Новій Каховці знищено 2 склади ворожих боєприпасів.

Остаточні втрати росіян за 13 серпня - ще розвідуються.

Вдень 13 серпня над Одесою українські сили збили ворожий російський безпілотник.

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