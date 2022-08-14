Про це повідомляє ОК "Південь".

За добу, 13 серпня, російський ворог завдав п’ять авіаційних ударів по українських позиціях на лінії зіткнення. Обійшлось без втрат.

"Ситуація в операційній зоні південнобузького напряму залишається складною, але контрольованою. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу, надаючи перевагу дистанційним формам протидії – ракетно-артилерійським обстрілам і авіаційним ударам. Відчайдушна спроба силами двох десантно-штурмових відділень провести штурмові дії в напрямку Лозового успіху на мала", - пише "Південь".

Вдень 13 серпня росіяни продовжили розвідку на Одещині. Окрім агентурних мереж ворог також використовує безпілотники.

"Один з таких був знищений силами української ППО під час спроби розвідування лінії узбережжя з моря. Влучним пострілом "Орлан-10" був з літального апарату модифікований в підводний", - йдеться у звіті.

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