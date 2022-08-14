Над Одесою збито ворожий розвідувальний безпілотник
Вдень 13 серпня над Одесою українські сили збили ворожий російський безпілотник
Про це повідомляє ОК "Південь".
За добу, 13 серпня, російський ворог завдав п’ять авіаційних ударів по українських позиціях на лінії зіткнення. Обійшлось без втрат.
"Ситуація в операційній зоні південнобузького напряму залишається складною, але контрольованою. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу, надаючи перевагу дистанційним формам протидії – ракетно-артилерійським обстрілам і авіаційним ударам. Відчайдушна спроба силами двох десантно-штурмових відділень провести штурмові дії в напрямку Лозового успіху на мала", - пише "Південь".
Вдень 13 серпня росіяни продовжили розвідку на Одещині. Окрім агентурних мереж ворог також використовує безпілотники.
"Один з таких був знищений силами української ППО під час спроби розвідування лінії узбережжя з моря. Влучним пострілом "Орлан-10" був з літального апарату модифікований в підводний", - йдеться у звіті.
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